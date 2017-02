Periódico, Medios de comunicación, Noticia, Prensa

Se acerca el mes de diciembre y con él llega la alegría de las gaitas de Maracaibo, los regalos, las hallacas, pan de jamón, pernil, ensalada de gallina, el quesillo, la alegría, la unión familiar y todo lo que estas fechas traen para toda la familia y no solo la venezolana. También la de cada país del mundo, que mantiene tradiciones al igual que nosotros.

Antes, el comienzo de la navidad, así como el fin de esta, se hacía con la presencia de los tradicionales mensajes navideños que realizaba nuestra querida y recordada televisora RCTV, y es que para muchos, esta empresa no escatimaba esfuerzo alguno para realizar estos mensajes que eran una delicia y aparte de eso, se veía que eran los mejores a nivel nacional de todas las televisoras

Para todos nosotros que guardamos ese canal en nuestros corazones, fue el mejor canal en cuanto a mensajes navideños se refiere. Eran unos bellísimos mensajes con grandes actores que hoy en día no está físicamente con nosotros, pero quedan en la mente y en el conocimiento de los venezolanos que nos deleitamos con ellos. Estos mensajes transmitían una ilusión, fe y esperanza de un futuro mejor, pero que fue todo lo contrario, con la llegada del gobierno del odio y que acabó con todo esto, cerrando las puertas del mejor canal de Venezuela, el canal que todavía se encuentra en algún rinconcito del corazón de los venezolanos.

Lo más triste de este 2016, es que el canal no existe, el gobierno sigue hundiendo el país y los actores con los que crecimos los cuarentones ya están en el cielo y lo más triste aún, es que no queda ni un destello de esperanza que cambie todo esto. Con el pasar del tiempo, los mensajes han sido subidos por fans de este prestigioso canal a la red social de Youtbe, con lo que nos da una oportunidad de que veamos esos lindos y conmovedores mensajes y recordemos a los que ya no están entre nosotros.

Es bueno que se recopile la historia de este canal para que nuestros hijos y nietos puedan ver el gran esfuerzo y dedicación que hacían estos artistas para que cada año, la gran familia venezolana esperara esta hermosa época y disfrutara de una gran despliegue de talento, técnicos, paisajes de toda Venezuela y una muestra pequeña de la cultura y tradición de cada rincón de este país tan hermoso.

Hoy, en pleno comienzo de la época más hermosa que trae la navidad, les recomiendo que hagan una recopilación de estos mensajes y los guarden con mucho cariño, ya que esto no se volverá a ver y ese canal ya no regresará al aire de nuevo, a no ser que cambie este gobierno y las cosas mejoren, lentamente, pero que cambien para ver un futuro mejor para nuestros hijos y los hijos de ellos. Por eso, hay que enseñarle las tradiciones que se han acabado y los mensajes navideños de RCTV, eran uno de ellos.